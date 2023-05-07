Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2002 yılından bu yana büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla canla başla çalıştıklarını belirterek, Milletimizin sandıkta omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor. ifadelerini kullandı. 14 Mayısta yapılacak seçimlere vurgu yapan Başkan Erdoğan, İnşallah 14 Mayıstan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. dedi.