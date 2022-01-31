Başkan Erdoğan'dan 15 bin öğretmen atama töreninde yüz yüze eğitim açıklaması / 31.01.22

Son dakika haberi: 15 bin öğretmen atama töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili konuştu. Erdoğan, yüz yüze eğitim ile okullarda ilk dönemin başarı ile tamamlandığını ifade etti, ikinci dönemde de yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması ile eğitim ordusunun güçleneceğini belirtti, birçok ülkede öğretmenlerin atamalarının durdurulduğunu ancak Türkiyenin atamalara devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması sonrası 19 yılda 729 bin 487 kişinin atandığını aktardı.