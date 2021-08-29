Başkan Erdoğan'dan 2 çağrı: Yüz yüze eğitim süreci ve koronavirüs aşısında... / 29.08.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretleri sonrasında dönüş yolunda gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Erdoğan'ın son dakika açıklamaları içerisinde yüz yüze eğitim formatıyla okulların açılacağı süreçte öğrencilere, ve yeni normalleşme döneminde vatandaşlara koronavirüs aşısına dair çağrıları da yer aldı. Başkan Erdoğan Yüz yüze eğitim başlarken gençlere cep telefonlarıyla uzun zamanlar geçirmemeleri konusunda çağrı yaparken vatandaşlara koronavirüse karşı aşı yaptırmaları ve bilime güvenmeleri konusunda seslendi. İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamaları