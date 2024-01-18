Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresiumda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKKnın siyasi uzantısı DEM Parti ile görüşen CHPye tepki gösteren Başkan Erdoğan, Kandil uzantılarının altına kırmızı halı sererek, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak işbirliklerini aleni bir biçimde gösteriyorlar. CHP teröriste terörist diyemiyor. CHP, DEM tarafından esir alınmıştır. ifadelerini kullandı. Belediye başkan adaylarına yerel seçim için talimat veren Başkan Erdoğan, Durmadan, yorulmadan çalışacaksınız. dedi. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 17si büyükşehir 48 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı.