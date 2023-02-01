Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 6lı koalisyonun Ortak Politikalar Mutabakat Metni için Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile bakmamışlar ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, Bunlar vaatleriyle Batı;ya selam veriyor. dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Bay Kemal ifadesini yanlış anladığını belirterek, Madem, Bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi. Öyleyse kendisine bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim; Bay Bay Kemal ifadelerini kullandı.