Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefet toplantısına gönderme: Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz / 16.02.22

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 6 muhalefet partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüş adı altında Ahlatlıbelde bir araya geldiği toplantı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. dedi. Erdoğan, 6 muhalefet partisinden herhangi birinin Cumhur İttifakına katılmak istemesi durumunda tepkisinin ne olacağına ilişkin soruya ise, Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez. yanıtını verdi.