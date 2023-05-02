Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayiini hedef alan 7li koalisyona sert tepki gösterdi. “Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye” idealiyle çıkılan yolda birçok engelle karşılaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazinin hayali İSTİKBALİ milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var… İşte dün Parçası kalorifer peteğine benziyor diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAANı hangardan çıkardık. ifadelerini kullandı.