Başkan Erdoğan'dan AB Büyükelçileri ile toplantıda önemli açıklamalar / 13.01.22

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile bir araya geldi. Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, ABye tam üyelik konusunda adil olunması gerektiğini vurguladı, ABnin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını bekliyoruz. Birlik içi dayanışma bahanesinin özellikle ardına sığınılarak Avrupa Türkiye ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir. Bazı ülkelerin AB koridorlarında sorunlarını çözmeye çalışmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. dedi.