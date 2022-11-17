Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Bali Zirvesi için gittiği Endonezya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç ve Ahmet Kaya ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Erdoğan; Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Başkan Erdoğan; Ahmet Kayanın kabrinin Fransadan nakli ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu: Nakli kubur teklifimiz masadadır. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin...