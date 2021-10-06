Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısına katıldı. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni anayasa çağrısını yinelerken, ilk 4 maddenin tartışmaya kapalı olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğluna ve CHPye tepki gösterdi. Erdoğan, Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHPnin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlunun isteği midir? dedi. Akşenerin, Ben Başbakan adayı olacağım sözlerine de değinen Erdoğan, Seni HDP veto etti sözleri ile yanıt verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin bundan sonra da devam edeceğini, başbakanlığın ancak hayal olduğunu da vurguladı.