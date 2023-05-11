Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankaranın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Gıda ve konut fiyatlarındaki dengelki olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. diyen Başkan Erdoğan, seçim sonrasını işaret ederek Bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz. dedi. Başkan Erdoğan, 7li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğluna tepki gösterdi, Tüm teröristlerle Bay Bay Kemal el ele. Omuz omuza... Gücünü onlardan alıyor. Bu ülkeyi biz böldürtmeyeceğiz. Bu ülkeyi teröristlerle el ele dolaşanlara kaptırmayacağız. diye konuştu.