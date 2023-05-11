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Başkan Erdoğan'dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorununu çözeceğiz / 11.05.23

Başkan Erdoğan'dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorununu çözeceğiz / 11.05.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan'dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorununu çözeceğiz / 11.05.23

Sabah 01:42
02

FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi / 11.05.23

Sabah 02:21
03

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimin desteğiyle inşa edeceğiz / 11.05.23

Sabah 01:45
04

Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili! Toplumun tüm kesimine senelerdir parmak sallıyor / 11.05.23

Sabah 01:27
05

İdari para cezalarına yüzde 25 indirim / 11.05.23

Sabah 01:25
06

Şehit oğlu Emre Solak'tan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Babam ve 250 şehidin hesabını nasıl vereceksiniz? / 11.05.23

Sabah 01:33
07

Şehit oğlundan 14 Mayıs mesajı: Teröristleri sevindirmeyin / 11.05.23

Sabah 02:00
08

AK Partili gençlere saldıranlar arasında yer alan CHP’li meclis üyesi: Bunların birkaç tanesini öldüreyim / 11.05.23

Sabah 02:10
09

Dörtlü toplantıda 4 başlık masadaydı / 11.05.23

Sabah 02:09
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