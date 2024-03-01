Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumunda açıklamalarda bulundu. İsrailin Gazzedeki katliamına bir kez daha vurgu yapan Başkan Erdoğan, On binlerce insanın hayatını kuracak tarihi bir fırsat heba edildi. Kura temelli uluslarlarası düzenin iflas bayrağını çektiği yer Gazze olmuştur. Gazzede 7 Ekimden bu yana yaşanan barbarlığı hepimiz şahitlik ettik. 30 binden fazla Gazzeli şehit edildi. Burada bir hususu açık ve net ifade etmek isterim. Burada milyarlarca insanın hukuka dair inancı da yok edildi. Gazzede yaşananlar savaş değil soykırımdır.