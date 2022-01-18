Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk ziyareti sonrası önemli mesajlar! "Devlet Bey de 'Bizim için geçerlidir' dedi" / 18.01.22

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluka gerçekleştirdi. Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, Arnavutluk Meclisine de hitap etti. Öte yandan Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemdeki önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, enflasyon, Doğu Akdenizdeki gelişmeler, Ukraynadaki kriz, HDPli vekilin teröristlerle fotoğrafı gibi konularla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Karadeniz gazından güzel haberler gelebileceğini belirtirken barajın yüzde 7ye indirilmesi ön görülen seçim kanunu hakkında ise Devlet Bey de, Bu çalışma bizim için geçerlidir dedi ifadelerini kullandı.