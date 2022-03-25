Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz... / 25.03.22

Son dakika bilgisine göre Brükseldeki NATO Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşı ve ek asgari ücret zammı konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. dedi. İşte son dakika asgari ücret zammı açıklamalarının detayları...