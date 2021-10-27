Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü çarpıcı mesajlar: Ben taarruzdayım, kitabımda geri adım atmak yok... / 27.10.21

Sabah

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, büyükelçilerin geri adım atması sonrası ABD medyasında, 'Erdoğan geri adım attı' şeklinde çıkan çarpıtma habere, "Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok." sözleri ile tepki gösterdi. Erdoğan, büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi'ne harfiyen uymaları gerektiğini belirtti, "Türkiye gibi böyle kadim bir tarihe sahip olan bu ülkede görev yapan büyükelçi neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım. Eğer bunu bilmiyorsa Viyana Sözleşmesinin 41’inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay bu kadar basit." ifadelerini kullandı.