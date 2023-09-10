Son dakika haberleri: Hindistanın başkenti Yeni Delhide düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Erdoğan zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi. Tahıl sürecinde Rusyanın dışlanamayacağını, bölye bir çözümün gerçek dışı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Soçide bu meseleyi Putin ile enine boyuna konuştuk. Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek ulaştırılmasına önem veriyoruz. dedi. Erdoğan, Batıda artan İslam düşmanlığına da tepki gösterdi, Polis öncülüğünde Kuran-ı Kerim yakılması açık bir provokasyondur. Buna sessiz kalmamız beklenemez. Sözde demokrat ülkeler maalesef 3 maymunu oynamaktadır. ifadelerini kullandı.