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Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil / 10.09.23

Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil / 10.09.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil / 10.09.23

Sabah 13:31
02

Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor / 10.09.23

Sabah 13:36
03

Kılıçdaroğlu'ndan aylar sonra gelen seçim itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık / 10.09.23

Sabah 00:48
04

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü / 10.09.23

Sabah 00:39
05

Bütün işlemler için 'Türkiye Kart' yetecek! / 10.09.23

Sabah 02:24
06

Tarihi yarımadanın gizemli sarnıcı / 10.09.23

Sabah 01:45
07

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Soydaşlarımız katleden hainlerin fotoğrafları paylaşıldı / 10.09.23

Sabah 01:18
08

İstanbul’un selinden Kanuni bile canını zor kurtarmıştı / 10.09.23

Sabah 07:51
09

Togg elektrikli otonun lokomotifi oldu / 10.09.23

Sabah 01:24
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