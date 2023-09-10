Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderle Zirvesinde ABD Başkanı Joe Bidenla ayaküstü de olsa F-16 konusunu görüştüklerini belirterek, F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, İsveç de İsveç diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu tür bir karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. dedi.