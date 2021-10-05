Başkan Erdoğan'dan BM'ye: 1,5 milyar Müslümanı yok sayan bir sistem olabilir mi? / 05.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi için gittiği New York'ta SABAH Gazetesi Yazarı Prof.Dr. Burhanettin Duran'a çok özel açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Her şeyden önce BM küresel bir temsile sahip değil. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulduğunda sadece beş ülkeyi merkeze alarak bir düzenleme yapılmıştı. Ancak şimdi çok farklı bir dünya söz konusu. 1,5 milyar Müslümanı yok sayan bir sistem olabilir mi?" dedi.