Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçim döneminde vatandaşa verdiği vaatlerin hiçbirini gerçekleştirmeyen ana muhalefet partisi CHPye tepki gösteren Başkan Erdoğan, Liyakatten bahsediyorlardı, belediyelerde eş-dost geziyor. Otoparkından toplu taşımaya hangi hizmetler sunuluyorsa hepsinde fahiş artışa gittiler. Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin. dedi.