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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "yerel seçim" tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı / 24.07.24

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "yerel seçim" tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı / 24.07.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "yerel seçim" tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı / 24.07.24

Sabah 06:18
02

İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan alçak sözler! Mescid-i Aksa'yı hedef aldı: İbadete izin veriyorum / 24.07.24

Sabah 02:28
03

Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim... Hem eğleniyorlar hem de Kur’an öğreniyolar / 24.07.24

Sabah 01:53
04

Bakan Yumaklı sahipsiz köpek sorunu ile ilgili konuştu: Sahiplendirme, kısırlaştırma, rehabilitasyon / 24.07.24

Sabah 05:02
05

Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek sorunuyla ilgili net açıklama: Asla taviz yok bu işi bitireceğiz / 24.07.24

Sabah 03:03
06

Geleceğe yürüdüler / 24.07.24

Sabah 03:18
07

Tatilci esnafından ‘toptan’ isyan / 24.07.24

Sabah 03:33
08

Beklendiğinden daha kritik bir seçim / 24.07.24

Sabah 04:40
09

Zıvanadan çıktılar / 23.07.24

Sabah 02:51
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