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Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz / 08.12.23

Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz / 08.12.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz / 08.12.23

Sabah 03:27
02

Yerel seçim için adaylar ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi / 08.12.23

Sabah 03:27
03

Her aileden bir çocuğu rehin alıyorlar / 08.12.23

Sabah 02:00
04

Edirne’yi salgın korkusu sardı / 08.12.23

Sabah 02:47
05

İstanbul’da 280 vaatten 46’sı hayata geçirilebildi: Vaatler tek tek sorulacak / 08.12.23

Sabah 02:14
06

İnsan tacirlerine büyük darbe / 08.12.23

Sabah 01:18
07

Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor / 08.12.23

Sabah 02:25
08

Temas grubu Gazze için devrede 10 mesaj iletilecek / 08.12.23

Sabah 01:22
09

İsrail’in Gazze’deki vahşeti Nazileri aratmıyor / 08.12.23

Sabah 01:03
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