Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Kandil'i çökerteceğiz / 08.05.21

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakırda evlat nöbetindeki annelerle iftar programında konuştu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, Kandili çökerteceğiz. Kandil kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak. dedi. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksada ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösteren Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletlere BM çağrıda bulundu. Erdoğan, Kudüste Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...