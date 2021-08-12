Başkan Erdoğan'dan çok önemli Afganistan, mülteci, orman yangınları ve muhalefet açıklamaları / 12.08.21

Sabah

Başkan Erdoğan'dan CHP'nin THK eleştirilerine sert yanıt geldi. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında "O dönem kurumun arkasında CHP zihniyeti var" dedi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca gündemdeki Afganistan ve Afgan mülteciler, orman yangınları konularında çok önemli açıklamaları oldu. Başkan "Türkiye yolgeçen hanı değildir. Bu duvarları boşuna mı örüyoruz" dedi. Sosyal medyaya yönelik bir çalışma için çağrı da yapan Erdoğan ormanlarımızın yerine yeni ormanlar dışında bir şeyin gelmesinin söz konusu olmadığını yineledi.