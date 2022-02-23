Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Afrika ziyaretini yarıda kesti! NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak... / 23.02.22

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya -Ukrayna krizinin savaşa evrilmesi üzerine Gine seyahatini iptal ederek yurda döndü. Erdoğan, Senegalde telefon ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy, Başkan Erdoğanın Ukrayna toprak bütünlüğünü savunması nedeniyle kendisine şükranlarını sunduğunu bildirdi. Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de telefonda bu süreci görüştü. Başkan Erdoğan, bugün de NATOnun çevrimiçi toplantısına katılacak.