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Başkan Erdoğan'dan dünyaya su tasarrufu çağrısı! / 16.10.23

Başkan Erdoğan'dan dünyaya su tasarrufu çağrısı! / 16.10.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan dünyaya su tasarrufu çağrısı! / 16.10.23

Sabah 05:17
02

Antalyaspor acı haberi duyurdu! Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti / 16.10.23

Sabah 00:50
03

Milli enerji hamlesinde yeni rota: Antalya’da petrol heyecanı / 16.10.23

Sabah 00:53
04

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul ve Sinop'ta kafes operasyonu! / 16.10.23

Sabah 01:47
05

Şirketlere çeyrek trilyon kaynak / 16.10.23

Sabah 01:55
06

Naklen soykırım: Dünya İsrail’in barbarlığını seyrediyor / 16.10.23

Sabah 02:05
07

Yerel seçim öncesi 81 ilin fotoğrafı çekildi / 16.10.23

Sabah 02:05
08

İzmir Şehir Hastanesi bugün kapılarını açıyor / 16.10.23

Sabah 00:49
09

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan Gazze için dua: Kan ve gözyaşı dökülmesin artık / 16.10.23

Sabah 01:30
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