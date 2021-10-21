Başkan Erdoğan'dan duygulandıran Özdemir Bayraktar anısı: Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım / 21.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan söyleşide Pazartesi günü vefat eden ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii alanında kat ettiği büyük mesafenin mimarlarından olan merhum Özdemir Bayraktar ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bayraktar'ın bir süredir rahatsızlığının bulunduğunu ve Afrika ziyaretinden bir gün önce kendisini ziyaret ederek helalleştiğini belirtirken "Muhterem bir insandı, işinin dört dörtlük ehli bir insandı. Evlatlarını da gerek Haluk gerek Selçuk gerek Ahmet olsun, bu vatan için çok çok iyi yetiştirdi. Amerika, İHA olayında işi biraz gevşetti, uzattı. Çok uzun sürmedi, Özdemir ağabey İHA ile ilgili adımı çocuklarıyla beraber attı." dedi. Başkan Erdoğan, şehit olan Yarbay Melih Gülova ile ilgili Özdemir Bayraktar'ın duygulandıran bir anısını da paylaştı.