Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde otomobil sektörende başlayan ve diğer sektörlere de yansıyan indirimlere dikkat çeken Başkan Erdoğan, Attığımız adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok noktada ciddi sonuçlar aldık. Spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Daha 1 ay öncesine kadar araç kıtlığından fiyatlar artarken şimdi indirimi konuşuyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlar için ciddi yaptırımlar uygulayacağız. Denetimler sonucunda fırsatçılık tespit ederek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyiz. ifadelerini kullandı.