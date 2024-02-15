Son dakika haberleri: Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyareti dönüşü uçakta, SABAHın gündeme getirdiği haberle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Danıştayın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. ifadelerini kullandı.