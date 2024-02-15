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Başkan Erdoğan'dan FETÖ'cü hakim ve savcıları göreve iade eden Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız / 15.02.24

Başkan Erdoğan'dan FETÖ'cü hakim ve savcıları göreve iade eden Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız / 15.02.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan'dan FETÖ'cü hakim ve savcıları göreve iade eden Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız / 15.02.24

Sabah 03:45
02

Başkan Erdoğan: Bunların tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek! / 15.02.24

Sabah 06:30
03

AK Parti programında silahlı saldırıya uğramıştı! Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Yeniay: Planlı bir terör saldırısı / 15.02.24

Sabah 05:03
04

İstanbul Adliyesi saldırısında Fehriye Erdal detayı! 4 kişi hakkında yakalama kararı / 15.02.24

Sabah 01:16
05

Başkan Erdoğan’dan çok net Filistin çıkışı: Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez / 15.02.24

Sabah 06:28
06

Aday gösterilmeyen Genç’ten CHP’ye tepki / 15.02.24

Sabah 01:00
07

Şehitler uğurlandı / 15.02.24

Sabah 00:41
08

Seralar zarar gördü / 15.02.24

Sabah 00:18
09

Örgütten kaçan terörist teslim oldu / 15.02.24

Sabah 00:45
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