Başkan Erdoğan'dan flaş ABD ve Biden açıklaması: Ya uçakları ya paramızı verecekler / 30.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir soruda ABD dönüşü “Biden ile gidişat pek hayra alamet değil” dediğinin hatırlatılması üzerine, “Bunları söyledik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma’da görüşeceğiz” dedi. Erdoğan F-35’ler konusunda ise “1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler” dedi.