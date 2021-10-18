Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu suç işlemiştir / 17.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalarda bulundu. Erdoğan Koronavirüsten ABD ile yaşanan F-35 ödemelerinin geri yapılmasındaki alternatiflere birçok konuda değerlendirmeler yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurları tehdit ettiği konuşmasına dair "Bu şahıs suç işliyor. Hadi bakalım ne yapacağını göreceğiz. Daha önce de çiftçiyi, yargıyı, polisi, öğretmeni tehdit etmişti" dedi.