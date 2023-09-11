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Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü önemli açıklamalar! Batı'ya 'tahıl koridoru' mesajı: Verilen sözler yerine getirilmeli / 11.09.23

Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü önemli açıklamalar! Batı'ya 'tahıl koridoru' mesajı: Verilen sözler yerine getirilmeli / 11.09.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü önemli açıklamalar! Batı'ya 'tahıl koridoru' mesajı: Verilen sözler yerine getirilmeli / 11.09.23

Sabah 02:44
02

MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek etkisiz hale getirildi / 11.09.23

Sabah 00:41
03

Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Tek dertleri rant ve koltuk / 11.09.23

Sabah 02:44
04

Zorunlu afet sigortası geliyor / 11.09.23

Sabah 00:41
05

Hazine arazileri imara açılıyor / 11.09.23

Sabah 00:57
06

‘Önce yaya’ kuralı işlemiyor / 11.09.23

Sabah 01:19
07

Estetik ameliyatı adliyelik oldu / 11.09.23

Sabah 01:30
08

İSPARK otoparkında 20 araca zarar verildi / 11.09.23

Sabah 01:10
09

‘FETÖ’nün Ayfer ablasısın’ dediler 3.5 milyon lirasını dolandırdılar / 11.09.23

Sabah 01:09
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