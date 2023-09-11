Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistanın başkenti Yeni Delhide düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası yurda dönüşte uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tahıl koridoru konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmelerin devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, Rusya’nın talepleri açık, net ortada. Bu koridordan gönderecekleri tahılın parasını alabilmek için bir ödeme mekanizmasının kurulmasını ve gemilerinin sigortalarının yapılabilmesi için yaptırımların dışında tutulmasını istiyorlar. Bizler de bu sorunların çözülmesi için çabalıyoruz. Batılı ülkeler, Türkiye’nin çabalarını takdir etmekle birlikte kendileri de çaba harcamalı, verdikleri sözleri yerine getirmeli. ifadelerini kullandı.