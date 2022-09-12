Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepede Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu. Derslik sayısını ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununun çözüldüğünü belirten Başkan Erdoğan, Okullarımızı en modern imkanlarla donattık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. ifadelerini kullandı. CHPli Tunç Soyerin sözlerine göndermede bulunan Erdoğan, Sizi tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Bizi biz yapan değerlerimizle her zaman iftihar edin. dedi.