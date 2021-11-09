Başkan Erdoğan'dan iki müjde: Faturalardan TRT payı kalkıyor, 40 bin yeni personel alınacak / 09.11.21

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğandan dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında çok önemli son dakika açıklamaları ve iki kritik müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Kabine Toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda sağlıktan dışişlerine, enerjiden adalete kadar ülkenin ve milletin pek çok meselesini enine boyuna görüştüklerini, konuştuklarını söyledi. Erdoğan, Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum derken elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldıklarını bildirdi.