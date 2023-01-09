Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İklime Dayanıklı Pakistan Konferansına video mesaj gönderdi. İklim değişikliğinin insanlığın ortak meselesi olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, İklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. Zarar gören afet bölgelerinin yanı sıra Pakistanın afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin iklime dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi, yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir. ifadelerini kullandı.