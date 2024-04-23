Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Irak ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularına yanıt verdi, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK ile mücadele konusundaki kararlılığa ve olası ortak operasyona vurgu yaparak, Terör çukurlarının dümdüz edilmesi ve Irak için öngörülebilir yarınların inşa edilmesi şarttır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız. dedi.