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Başkan Erdoğan'dan Irak dönüşü uçakta çok net mesajlar! Terör çukurları dümdüz edilecek / 23.04.24

Başkan Erdoğan'dan Irak dönüşü uçakta çok net mesajlar! Terör çukurları dümdüz edilecek / 23.04.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Başkan Erdoğan'dan Irak dönüşü uçakta çok net mesajlar! Terör çukurları dümdüz edilecek / 23.04.24

Sabah 06:19
02

Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! 23 Nisan törenleri TBMM Atatürk anıtında yapılan törenle başladı / 23.04.24

Sabah 04:53
03

FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu: 10 kişilik özel grup! "Adil Öksüz'ün evine götürüldüm" / 23.04.24

Sabah 01:49
04

Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti terör destekçilerini kudurttu: PKK yandaşlarını korku ve panik sardı! / 22.04.24

Sabah 02:17
05

Bahçeli'den DEM Parti açıklaması: Kapatma davası açılarak bölücü vekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın / 22.04.24

Sabah 06:21
06

Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak'tan silinecek... / 22.04.24

Sabah 02:52
07

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu küflü çikolata skandalı sonrası vatandaşı aşağıladı, tehdit etti! Marketler ürünleri raftan kaldırıyor / 22.04.24

Sabah 04:41
08

Almanya’dan çalıp Türkiye’de sattılar / 21.04.24

Sabah 02:07
09

Uğur Dündar yayın yasağına sığındı: Bu neyin telaşı / 21.04.24

Sabah 02:51
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