Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Katzın hadsiz paylaşımına tepki gösteren Başkan Erdoğan, Biz İstiklal Marşı bile Korkma diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Mavi Vatan için masal ifadesini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tanı da eleştirdi, Milletin verdiği yetkiyi Türkiyenin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı gaflettir, şuursuzluktur. dedi.