Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazzedeki vahşeti durdurmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Erdoğan, Gazzede tarifi imkansız acılar yaşanıyor. İsrailli yöneticiler hiç merak etmesinler. Bunların da sonu hüsran olacak. ifadelerini kullandı. Erdoğan; hastaneleri, okulları kasıtlı olarak hedef alan İsrailin bir şehri topyekun yok etme stratejisi izlediğini söyledi ve Buradan Netanyahuya soruyorum; Sen de atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Artık ecelin geliyor. diye konuştu.