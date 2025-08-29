Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı ve Asya’nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı yaptığı makalesi, Japonyanın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbunda Japonca ve İngilizce olarak yayımlandı. Erdoğan, Uluslararası sistemin sarsıldığı, güvenin zedelendiği bir devirde iki ülke olarak birlikte hareket etmemiz büyük öneme haizdir. Geldiğimiz bu noktada Gazze’deki zulme karşı dünya olarak da aynı dayanışmayı göstermek hem tarihî mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir. Dayanışmanın somut adımlara dönüşmesi, barışın, adaletin ve vicdanın güçlenmesine zemin hazırlayacaktır ifadelerini kullandı.