Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: 20 Aralık'ta panik havasını dağıttık / 19.01.22

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 20 Aralıkta serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde açıklanan tedbir paketiyle panik havasının dağıldını söyleyen Başkan Erdoğan, Kur korumalı mevduat milletimizden yoğun ilgi gördü. Kur korumalı mevduata katılım 163 milyar TL olmuştur. dedi. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardaki dalgalanmaları yaşamamak için tedbirler alıyoruz. diyen Başkan Erdoğan, Açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Ülkemize zarar verenleri kusura bakmasınlar, affetmeyeceğiz. Büyük ve Güçlü Türkiyenin inşası yolunda sabrıyla, fedakarlığıyla bize destek veren her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. ifadelerini kullandı.