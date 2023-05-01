Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulunda konuştu. 7li koalisyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlunun 300 milyar dolar vaadine tepki gösteren Başkan Erdoğan, 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar, 1999 depreminden sonra IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. dedi. Yine Kılıçdaroğlunun Asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldıracağız sözlerine göndermede bulunan Erdoğan, Hani derler ya; uyan da balığa gidelim. Bir siyasetçi ülkesinden bu kadar mı habersiz olur? Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1,5 sene oldu Bay Bay Kemal. ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, kira fiyatlarındaki artışın önleneceğini belirterek, Gerekli adımları atıyoruz, mesele çözülecek. dedi.