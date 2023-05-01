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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Uyan da balığa gidelim... / 01.05.23

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Uyan da balığa gidelim... / 01.05.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Uyan da balığa gidelim... / 01.05.23

Sabah 18:54
02

Sayaçlar mayıs ayında okunmayacak / 01.05.23

Sabah 02:35
03

Söz konusu vatan aşkıysa gerisi teferruat / 01.05.23

Sabah 02:25
04

Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık / 01.05.23

Sabah 01:20
05

İlk seçimi bundan 189 yıl önce yaptık / 30.04.23

Sabah 07:34
06

İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı: Başkan Erdoğan: Burada geleceğin Özdemir Bayraktarları var / 29.04.23

Sabah 01:10
07

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Bunun adı mandacılıktır / 29.04.23

Sabah 03:14
08

Ramazan Aydoğdu hakkında karar! Kumpas kurduğu belgelendi... / 28.04.23

Sabah 01:30
09

İşte ilçe ilçe dönüşüm... / 28.04.23

Sabah 02:39
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