Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz seni 10 seçimde de sandığa gömdük! / 17.02.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan AK Partili belediyelere seslenerek: Su aboneliklerinde KDV indirimi kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlunun son zamanlardaki çağrılarına da yanıt veren Erdoğan: Son günlerde Kılıçdaroğlu karşıma çık diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz Kılıçdaroğlunun karşısına sandıkta çok çıktık. Kılıçdaroğlunu 10 seçimde de sandığa gömdük. dedi.