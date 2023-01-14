Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğlada toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. TSK ve ordu kademesini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna tepki gösteren Başkan Erdoğan, Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedi. Asıl niyetini gösterdi dedi. 6lı masayı eleştiren Erdoğan, Bir masa kurmuşlar, herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar hiç Anayasayı okumamışlar. Seçilmediğin halde nasıl oluyorda hemen seçime gideriz diyorsun? Bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeye inanmayın. ifadelerini kullandı.