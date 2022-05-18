Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil / 18.05.22

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aliya İzzetbegovicin karargahına, Mağara diyen Kılıçdaroğluna ateş püskürdü, Bay Kemal, Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. dedi. Erdoğan, dünyanın körfez sermayesinin peşinde olduğunu hatırlattı, Kılıçdaroğlunun bu sermayenin girişini engellemeye çalışmasını eleştirdi, Bu siyaset değil, ihanettir. ifadelerini kullandı. Erdoğan, terör örgütlerine kol kanat geren İsveç ve Finlandiyaya bir kez daha resti çekti, Boşuna yorulmayın dedi.