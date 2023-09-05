Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçide gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun faturayı millete kesmesine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre millet seni istemiyor, sana git diyor. Sen bu işten anlamazsın diyor. Sen kaç tane masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz. ifadelerini kullandı.