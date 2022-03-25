Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine tepki! Mantıkla izah edilecek bir şey değil / 25.03.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantısı için gittiği Brüksel dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun grup toplantısında kullandığı “Geçmişte Türkiye sözü dinlenen bir ülkeydi ama şu anda Türkiye deyince sırtlarını dönüyorlar.” sözlerini hatırlatması üzerine Başkan Erdoğan, Bu NATO Zirvesinde de yine Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya, Estonya, İspanya ve Birleşik Krallık Başbakanlarıyla ikili görüşmeler yaptım. Tüm bu görüşmeler bu ay içerisinde oldu. Her biri de ülkemizin barış için yürüttüğü diplomasi çabalarını takdir ettiklerini özellikle belirtiyor. Şimdi kalkıp da “Dünya Türkiye’ye sırtını dönüyor” demek akılla, mantıkla izah edilecek bir şey değil. ifadelerini kullandı.