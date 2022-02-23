Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun S-400 çıkışına net yanıt: "S-400'ler bir tercih değil zorunluluk" / 23.02.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun S-400 ile ilgili niye alındığını bilmiyorum, kime karşı kullanacağımız da açıklanmadı. sözlerine de yanıt veren Başkan Erdoğan: “S-400 neden alınmış!” O kadar açıklandı; sebepleriyle, sonuçlarıyla, süreciyle kamuoyu bilgilendirildi. Buna rağmen, böyle ifadeler kullanmak, bölgemizde olup bitenlerden, dünyadan bihaber olmanın bir sonucu. ifadelerini kullanırken, S-400 bir tercih değil zorunluluktur dedi. Başkan Erdoğan F-35lerdeki son durumu da açıkladı.