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7/24 Dinle Sabah Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı! 2 önemli gündem masada / 09.08.21
Sabah

Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı! 2 önemli gündem masada / 09.08.21

Sabah

Son dakika: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. MYK gündeminin en önemli konu başlığı 10 günü aşkın bir süredir etkisini sürdüren Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları oluşturuyor. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacağı, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtildi.
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