Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MKYK toplantısında 7 Ekimde yapılacak 4ncü olağanüstü kongre için karar alındı. Kongrede değişmesi beklenen MYK üyeleri ile veda yemeği yiyen Erdoğan, kurmaylarına çalışmaları için teşekkür ederek, 31 Mart seçimleri için daha fazla özveriyle çalışmalarını istedi. Erdoğan, Muhalefet yönetimindeki belediyeleri yeniden kazanmalıyız, vatandaşımız hak ettiği belediyecilik hizmetinden mahrum kalmamalı. Bu zamana kadar ki tüm emekleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu son MKYKmız, kongre sürecinde olağanüstü bir şey olursa bir daha toplanırız dedi.