Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizlideki programda kendisine, Bir kez daha aday olamaz diyerek karşı çıkan 6lı masaya çok sert sözlerle yüklendi, Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler, kendi sünepeliklerini unutturmak için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler. dedi. Erdoğan, Yeter söz milletin ifadesini kullamaya çalışan CHPye de ateş püskürdü, Parti binalarına, Yeter söz milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bunların ağbabalarına Yeter söz milletin demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarına Yeter diyoruz. 14 Mayısta masa vesayetini sandığa gömeceğiz. diye konuştu.