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7/24 Dinle Sabah Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Aklınız 4-5 yıldır neredeydi? Aday bulamayınca çamur atıyorsunuz! / 28.01.23
Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Aklınız 4-5 yıldır neredeydi? Aday bulamayınca çamur atıyorsunuz! / 28.01.23

Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Aklınız 4-5 yıldır neredeydi? Aday bulamayınca çamur atıyorsunuz! / 28.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Aklınız 4-5 yıldır neredeydi? Aday bulamayınca çamur atıyorsunuz! / 28.01.23

Sabah 02:30
02

Zafer ve İYİ Parti'den istifa eden 813 üye, MHP'ye katıldı / 28.01.23

Sabah 02:31
03

Binlerce kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi! 22 yaşındaki çete lideri ve 15 şüpheli yakalandı / 28.01.23

Sabah 02:32
04

TBMM'de kabul edildi! Haksız rekabete son Küçük işletmeler korunacak / 28.01.23

Sabah 01:36
05

Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme / 27.01.23

Sabah 00:58
06

Bir indirim de doğal gaz da! EPDK sonrası BOTAŞ açıkladı / 27.01.23

Sabah 01:48
07

SON DAKİKA : AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! "Önünde hiçbir engel yok" / 27.01.23

Sabah 02:02
08

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Başvurusu reddedildi / 26.01.23

Sabah 00:44
09

Böyle deşifre edildi! İşte terörün finans kaynağı: Suriye'nin petrolünü PKK satıyor / 26.01.23

Sabah 00:59
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