Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu partinin başında devam ederse İstanbulun kaybedilebileceğini söylemişti. Ancak şimdi aday oldu. Akşener de İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday gösterecekleri ve kaybetmeyi göze aldıkları yönünde bir açıklama yaptı. Bu açıklamalarla ilgili neler söylersiniz? sorusuna Başkan Erdoğan, Tek dertleri rant ve koltuk olan bir muhalefetin ülkemize ve vatandaşlarımıza bir hayrı olmaz. Girdikleri tüm seçimi kaybetmelerine rağmen, “başarılıyız” açıklamaları bile yaptıkları işi ciddiye almadıklarını, seçmenleriyle dalga geçtiklerini gösteriyor. ifadelerini kullandı.