Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak... / 25.03.22

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesinin ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin, Türkiyenin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti. Erdoğan, Putin ve Zelenskiyin 6 maddenin 4ünde uzlaştıklarını da söyledi. Erdoğan, ABD ile yürütülen F-16ların modernizasyonu süreci için Bidenın olumlu yanıt verdiğini de sözlerine ekledi. Erdoğan, Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? sorusuna da yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...